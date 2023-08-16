ما سبب انقطاع التيار الكهربائي في مصر؟.. الرئيس السيسي يجيب

فلسطين اليوم- وكالات

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية.

وقال السيسي خلال لقائه بعدد من أهالي مطروح: "اضطرينا نخفف الأحمال لإن حجم الوقود المطلوب لتشغيل المحطات بقى عبء علينا بعد زيادة أسعار الوقود".

وأضاف: "احنا بنبيع الوقود بالجنيه ولكننا بنشتريه للمحطات ولكل العربيات بالدولار، لما يكون فيه أزمة لازم نستحملها كلنا واحنا مبنخبيش عليكم حاجة، وكل تحدي هنقدر نعبره مش بجهد الدولة ولكن بفهم الناس وعملهم وصبرهم".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة السلوم بمحافظة مطروح لإجراء جولة تفقدية والالتقاء بأهالي المدينة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العديد من المشروعات القومية والاستراتيجية في المنطقة الغربية بمحافظة مطروح والسلوم على جميع المحاور.