التربية تعلن عن موعد نتائج الدورة الثانية من اختبارات الثانوية العامة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الاربعاء عن الموعد المتوقع لاعلان نتائج الدورة الثانية من اختبارات الثانوية العامة التي تم عقدها في 8 آب .

وقالت الوزارة إن إعلان نتائج الدورة الثانية "التكميلية" لطلاب الثانوية العامة سيكون بداية الشهر المقبل على أبعد تقدير.

وكانت وزارة التربية اعلنت نتائج الدورة الاولى من اختبارات الثانوية العامة لهذا العام بتاريخ 2072023.