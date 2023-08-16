التربية تعلن عن موعد نتائج الدورة الثانية من اختبارات الثانوية العامة

الساعة 05:41 م|16 أغسطس 2023
ارشيفية
ارشيفية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الاربعاء عن الموعد المتوقع لاعلان نتائج الدورة الثانية من اختبارات الثانوية العامة التي تم عقدها في 8 آب .

وقالت الوزارة إن إعلان نتائج الدورة الثانية "التكميلية" لطلاب الثانوية العامة سيكون بداية الشهر المقبل على أبعد تقدير.

وكانت وزارة التربية اعلنت نتائج الدورة الاولى من اختبارات الثانوية العامة لهذا العام بتاريخ 2072023.

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