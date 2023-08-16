هبوط التداول في بورصة "إسرائيل" بعد افتتاحها بارتفاع الأسعار

فلسطين اليوم

غيرت بورصة "تل أبيب" اتجاهها بعد افتتاح تداولات اليوم بارتفاع الأسعار ، ابتداءً من الساعة 11:45 ، هناك عروض متجددة وخلال ساعات الغداء هبط مؤشر تل أبيب 35 بنحو 0.40٪ وانخفض مؤشر تل أبيب 125 بحوالي 0.50٪. وفق ما أورده الاعلام العبري.

وفي أوروبا الغربية ، كان الاتجاه مختلطًا، فقد انخفض مؤشر Posi 100 في لندن بنحو 0.40٪ ، لكن البورصات الرئيسية الأخرى آخذة في الارتفاع.

وانخفض مؤشر DEX في فرانكفورت بنحو 0.10٪ ، لكن مؤشر مدريد IBEX 35 ومؤشر CAC 40 في باريس صعدا بنحو 0.15٪ و 0.05٪ على التوالي.