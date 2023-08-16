انقطاع التيار الكهرباء في كافة أنحاء لبنان

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الكهرباء ستنقطع عن كافة البلاد، عصر اليوم، بعد أن اتخذت الشركة المشغلة لمعملي ​دير عمار​ و​الزهراني​، قرارا بتسليمهما إلى مؤسسة كهرباء لبنان​.

وأفادت معلومات قناة "الجديد" بأن الشركة المشغلة لمعملي ​دير عمار​ و​الزهراني​، "برايم ساوث"، ستقوم بتسليم المعملين ل​مؤسسة كهرباء لبنان​، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، ما يعني توقف تزويد التغذية الكهربائية في لبنان.

وكشفت معلومات قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أن "برايم ساوث" اتخذت هذا القرار بعدما تراكمت مستحقاتها لدى كهرباء لبنان وبلغت 83 مليون دولار لم تتقاض منها سوى نحو مليوني دولار، مؤكدة أن الشركة لا يمكنها الاستمرار بالعمل في هذا الواقع، لا سيما أنه ليس هناك من مؤشرات على أن ما تجبيه كهرباء لبنان سيتم تحويله إلى دولارات تستخدم في تشغيل المعامل وتأمين قطع غيار للصيانة.

يذكر أن وتيرة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان بشكل كبير قبل عامين، عندما لم تعد الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية قادرة على تحمل تكاليف استيراد الوقود من أجل محطات الكهرباء.

ويعتمد لبنان بشكل كبير على مولدات الديزل الخاصة الصاخبة والمكلفة للحصول على الكهرباء.