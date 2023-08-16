"مهجة القدس": الأسير المجاهد سليمان طزازعة يتنسم عبير الحرية

فلسطين اليوم

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء16/8/2023م، أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد سليمان عدنان سليمان طزازعة (31 عامًا) من بلدة قباطية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 38 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلته بتاريخ 17/06/2020م ووجهت له سلطات الاحتلال الصهيوني تهمة العضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوفها والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر سليمان طزازعة ولد بتاريخ 20/07/1992م وهو متزوج ولديه اثنين من الأبناء، وله اعتقال سابق في سجون الاحتلال الصهيوني، وأفرج عنه من سجن جلبوع.



