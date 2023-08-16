مهجة القدس: الأسير سلطان خلف يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (14) على التوالي

فلسطين اليوم

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء16/8/2023م، أن الأسير المجاهد سلطان أحمد محمود خلف (43 عامًا) من بلدة برقين بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي رفضاً لتحويله للاعتقال الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 03/08/2023م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، وأعلن الأسير سلطان خلف عن دخوله إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري من يوم اعتقاله.

وأشارت مهجة القدس إلى أن ما يسمى محكمة عوفر العسكرية الصهيونية عقدت جلسة تسمى جلسة تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير سلطان خلف وكذلك الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين خالد أبو زينة، وبحسب المعلومات التي وصلت مهجة القدس فقد عقدت جلسة تثبيت الإداري بحقهما بواسطة الفيديو كونفرنس ولم يتم إحضارهما لقاعة المحكمة، وبدا على القيادي أبو زينة التعب حيث يعاني من عدة مشاكل صحية وهو لا يقوى على المشي وبحاجة لرعاية صحية وعلاج ويقبع حاليًا في معبار سجن مجدو. لافتةً إلى أن المحكمة بعد انتهاء الجلسة لم تصدر قرارها بعد.

جدير بالذكر أن الأسير سلطان خلف ولد بتاريخ 27/02/1981م، وهو متزوج، ويعمل مهندسًا زراعيًا، وخلال اعتقاله السابق خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 67 يومًا حقق خلاله انتصارًا على السجان بتقصير اعتقاله الإداري والإفراج عنه، وقبله أمضى في سجون الاحتلال أربعة أعوام على خلفية انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أيضًا أن الأسير القيادي الشيخ خالد صالح حسين أبو زينة (63 عامًا) من مخيم جنين، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 03/08/2023م، وولد بتاريخ 05/02/1960م، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء، وقد سبق أن اعتقل عدة مرات أمضى خلالها نحو عشرة أعوام في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.