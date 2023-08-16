الاحتلال يعتقل شابا من مخيم طولكرم

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء16/8/2023م، شابا من مخيم طولكرم، على حاجز "عناب" العسكري شرق المدينة.

وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسين عادل درسية، بعد إيقاف مركبته على الحاجز، في الوقت الذي احتجزت فيه عددا من الشبان واستجوبتهم، بعد إنزالهم من المركبات.

يشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 1132 معتقلًا إداريًا