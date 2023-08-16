الاحتلال يستولي على مركبة خاصة في الأغوار الشمالية

فلسطين اليوم

استولت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء16/8/2023م، على مركبة خاصة لأحد المواطنين في قرية كردلة بالأغوار الشمالية.

ووفقاً لمصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال استولت على مركبة خاصة لأحد المواطنين، بداخلها معدات عمل، أثناء عمله في مسجد كردلة بالأغوار الشمالية.

ومنذ مطلع العام الجاري، صعدت سلطات الاحتلال من سياساتها العنصرية ضد أبناء شعبنا فقد صعدت من سياسة الهدم للمنازل، وتسليم إخطارات الهدم منع البناء لمختلف المنشآت في إطار سياسة التضيق على الوجود الفلسطيني، وتوسيعا للتمدد الاستيطاني.