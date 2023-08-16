النصر السعودي يعرض البرازيلي "تاليسكا" على برشلونة

فلسطين اليوم

ذكر تقرير صحفي إسباني، أن النصر السعودي قام بعرض أحد لاعبيه على برشلونة، للحصول عليه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن النصر عرض لاعبه البرازيلي تاليسكا، للانضمام إلى برشلونة هذا الصيف.



وأشارت الصحيفة إلى أن النصر يريد التخلص من تاليسكا رغم جودته الكبيرة، نظرا للصفقات الضخمة التي يبرمها النادي.



وكان تاليسكا قد أصدر بيانا مؤخرا، لنفي ما تردد حول إمكانية رحيله عن النصر والعودة إلى الدوري التركي.



وقال تاليسكا في بيان على إنستجرام "الأخبار التي ظهرت غير صحيحة، لا توجد مفاوضات مع أي فريق، وليست لدي أي نية لمغادرة النصر".



وتابع "قمت بتجديد عقدي مع النصر لمدة 3 سنوات، وأنا سعيد جدا في النادي السعودي، وتركيزي منصب على حصد البطولات".