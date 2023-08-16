الاحتلال يحول أسيرا من جنين للاعتقال الإداري

فلسطين اليوم

حوّلت قوات الاحتلال"الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء16/8/2023م، أسيرا من بلدة سيريس جنوب جنين، إلى الاعتقال الإداري.

وبحسب مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، فإن محكمة الاحتلال في عوفر حولت الأسير قصي نعيم أحمد قطيط، إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، علما أنه معتقل منذ تاريخ 2/8/2023.

يُذكر أن قوات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، أعلاها في شهر تموز المنصرم، وبلغت 370 أمرا.