الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للطفل صامد أبو خلف للمرة الثانية

فلسطين اليوم

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 16/8/2023، أمر اعتقال إداري بحق الطفل صامد خالد أبو خلف (17 عاما) من نابلس، لمدة أربعة أشهر جديدة.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي: إن الطفل أبو خلف اعتُقل في 19 نيسان/ أبريل الماضي، بعد استدعاء لمقابلة مخابرات الاحتلال في معتقل حوارة جنوب نابلس، علما أن هذا الاعتقال الأول له.

ولفت إلى أن محكمة الاحتلال عقدت له 5 جلسات محاكمة لتقديم لائحة (اتهام) بحقه، وبعد مدة قررت تحويله إلى الاعتقال الإداري.

وأشار نادي الأسير، إلى أن مخابرات الاحتلال أصدرت بحقه أمري اعتقال إداري، مدة كل منهما 4 أشهر، علما أن الطفل أبو خلف هو شقيق الأسير الإداري فادي أبو خلف، المعتقل منذ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، والذي يعاني من مشاكل صحية، وتحديدا في القلب.

وقال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من اعتقال الأطفال إداريا، وهناك ما يزيد على (20) طفلا رهن الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال حاليا، منهم أطفال جرحى، ومرضى، ومؤخرا جرى تحويل الطفلين حسن صبارنة من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وموسى مهند وريدات من مخيم عقبة جبر شمال أريحا إلى الاعتقال الإداري.

الجدير ذكره، أن هناك (165) طفلا في سجون الاحتلال، يقبعون في ثلاثة سجون مركزية: (عوفر، ومجدو، والدامون)، وسُجل منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، (619) حالة اعتقال بين صفوفهم.