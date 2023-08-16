"أمان" يدعو السلطة للتجاوب مع دعوة إجراء الانتخابات المحلية بغزة

فلسطين اليوم

دعا "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان" (مستقل)، اليوم الأربعاء 16/8/2023، السلطة الفلسطينية للتجاوب مع دعوة إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وقال الائتلاف في بيان له:" إن "هذه الدعوة فرصة مهمة لإجراء الانتخابات، حيث تعهدت حركة "حماس" بتذليل كافة العقبات التي قد تحول دون إجراء الانتخابات في القطاع"، داعيا الحركة للالتزام بالتعهدات التي قدمتها والعمل الجاد للإيفاء بها.

وشدد "أمان" على "ضرورة تجاوب مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد فيه موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية في قطاع غزة، ودعوة لجنة الانتخابات المركزية للبدء في الترتيبات الفنية لإجراء الانتخابات حسب الأصول والاجراءات المتبعة".

كما طالب "بدعوة جميع الأطراف الفلسطينية الفاعلة للمساهمة في الجهود الداعمة لإجراء الانتخابات المحلية، وإعادة الاعتبار لصوت المواطن الفلسطيني، ولممارسة حقه الدستوري".

وأكد ائتلاف أمان "استعداده بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية في الهيئات المحلية؛ وبشكل أساسي في الرقابة المجتمعية عليها بمراحلها المختلفة لضمان نزاهة العملية الانتخابية".

ودعا الأطراف كافة "لإخضاع القرارات لخدمة الصالح العام والعمل على الخروج من حالة الانقسام عبر التداول السلمي للسلطة ومنح بارقة أمل للمواطن نحو نظام سياسي ديمقراطي يحترم الإنسان وكرامته في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء".

والاثنين الماضي أكد مؤتمرون في غزة، ضرورة إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع، تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، وذلك خلال لقاء دعت له حركة "حماس" بمشاركة فصائل ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية ووجهاء ومخاتير. وطالب البيان الختامي للاجتماع الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة "بتسهيل إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية".