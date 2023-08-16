الأسير صدقي الزرو يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

دخل الأسير صدقي حامد الزرو "التميمي" (63 عاما) من الخليل، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي وذلك منذ اعتقاله في عام 2002.

وأوضح نادي الأسير، أنّ الأسير الزرو تعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل خلال فترة اعتقاله، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 30 عاماً.

والأسير الزرو يعاني من عدة أمراض مزمنة، وتمارس إدارة سجون الاحتلال بحقه جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، علماً أنّه متزوج وأب لـ18 ابن وابنة، وخلال سنوات اعتقاله حرم من لقائهم على فترات.



