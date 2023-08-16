الأسرى يقررون الامتناع عن الخروج للفحص الأمني والإداريون يواصلون خطواتهم النضالية

فلسطين اليوم

قرر الأسرى في كافة سجون الاحتلال اليوم الأربعاء 16/8/2023 الامتناع عن الخروج للفحص الأمني احتجاجًا على الإجراءات العقابية والاستفزازية التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال.

نفّذ المعتقلون الإداريون في سجن "عوفر"، مساء اليوم الثلاثاء، خطوة تمثلت "بتأخير الوقوف على العدد" أو ما يسمى بالفحص الأمني، وذلك ضمن البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة المعتقلين الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا الممثلة من كافة الفصائل.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صدر عنه، أن الخطوة تتركز في سجن "عوفر"، الذي يعتبر أحد السّجون المركزية التي يقبع فيها المعتقلون الإداريون.

وكانت لجنة المعتقلين الإداريين، قد قالت في بيان لها، يوم أمس، "إننا قد عقدنا العزم على معركتنا المستمرة، والمتواصلة والمفتوحة لمواجهة هذا الاعتقال، وحتى لا تكون مواجهتنا موسمية ومتقطعة فقد تقرر برنامج خطوات احتجاج وطني وعام كنّا قد بدأنا بتنفيذه من بداية هذا الشهر، تتبناه وتدعمه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة".

وأوضحت، في بيانها، الخطوات والتي تتمثل في توجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، وكذلك التأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد، والذي ستصاحبه في الفترة المقبلة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب المسقوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين، حيث تتوفر الظروف الملاءمة لذلك، ويتزامن مع ذلك كله فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم.