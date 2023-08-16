هل هناك أسماء جديدة للمنحة القطرية عن شهر أغسطس 8/2023 –وتحديد موعد الصرف

فلسطين اليوم

هل هناك أسماء جديدة للمنحة القطرية عن شهر أغسطس 8/2023 ، تساؤلات متواصلة من المواطنين بشأن موعد صرف المنحة القطرية وخاصة ان المعلومات التي يتم تداولها حتى اللحظة من المواطنين ان موعد الصرف سيكون يوم الأحد القادم 20/8/2023 ، لتبق التساؤل، هل الصرف سيكون للمستفيدين القدامى او الجدد ، يبقى الأمل والتساؤل هل هناك اسماء جديدة للمنحة القطرية عن شهر اغسطس 8/20230 ، وتحديد موعد الصرف.

هل هناك أسماء جديدة للمنحة القطرية عن شهر اغسطس 8/2023 –وتحديد موعد الصرف

تحديد موعد صرف المنحة القطرية ال100 دولار يوم الاحد القادم وفقا لمصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" ، على ان تبدأ الصرف وفقا لرسائل من الامم المتحدة والمنحة القطرية ، قبلها بيوم .

عزيزة الكحلوت الناطق باسم التنمية الاجتمتاعية اكدت مراراً ان لا اسماء جديدة في المنحة القطرية حتى اللحظة ، ولكن ما يتم بحثه والاسماء التي تطرح هو من العمال الذي تركوا العمل.





رابط الفحص وموعد صرف المنحة القطرية 8/2023، بالتزامن مع انتهاء النصف الأول من شهر أغسطس 2023 وقرب بدء العام الدراسي الجديد يترقب كثير من الغزيين المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار موعد صرفها ورابط الاستعلام حول المنحة القطرية، ونتيجة كثرة التساؤلات وازدياد البحث عبر محركات البحث عن موعد صرف المنحة القطرية فريق فلسطين اليوم يقدم لكم رابط الفحص وموعد صرف المنحة القطرية 8/2023

هل هناك أسماء جديدة للمنحة القطرية عن شهر اغسطس 8/2023 –وتحديد موعد الصرف

وأكدت المصادر لـ"فلسطين اليوم" أن القيمة الـ100دولار ستصرف 310 شيكل من المحال التجارية ومعارض الاتصالات المنتشرة في كافة محافظات القطاع.

وقد أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، صرف منحة المساعدات النقدية، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

بالرابط موعد صرف المنحة القطرية 8/2023

وعن آلية الاستعلام، تنشر فلسطين اليوم رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين فور تفعيل الرابط الذي تخصصه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، وذلك من أجل التأكد من الاستحقاق المالي لهذا الشهر، والذي قيمته 310 شيكل.

هل هناك أسماء جديدة للمنحة القطرية عن شهر اغسطس 8/2023 –وتحديد موعد الصرف

خطوات فحص المنحة القطرية 8/2023

يمكنك معرفة أنك ضمن المستفيدين من المنحة القطرية 100$، من خلال إدخالك بيانات الاستعلام عبر رابط فحص المنحة لهذا الشهر، وهي كالتالي:

• رابط الفحص اضغط هنا

• إدخال رقم الهوية.

• إدخال تاريخ الميلاد.

بالرابط موعد صرف المنحة القطرية 8/2023