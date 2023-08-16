بعد انتظار.. موعد صرف رواتب موظفي غزة

فلسطين اليوم

أعلنت نقابة موظفي غزة اليوم الأربعاء 16/8/2023، موعد صرف رواتب الموظفين المتقاعدين والعمومين.

وأفادت نقابة الموظفين أنه تم التوافق مع رئيس متابعة العمل الحكومي على صرف رواتب الموظفين المتقاعدين غداً الخميس 17 /8/2023 وصرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأحد 20/8/2023 .

وأشارت النقابة إلى أن الرواتب تصرف بنفس نسبة الصرف في ظل سعي وزارة المالية الدائم لصرف الراتب بانتظام.

فيما أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب الموظفين المتقاعدين يوم غدٍ الخميس عن شهر يوليو/ 2023، وللموظفين العموميين بنفس النسبة 60% وبحد أدنى بقيمة 1800 شيكل، لجميع الفئات، يوم الأحد 2023/08/20، عبر بنكي الوطني والإنتاج وجميع فروع بنك البريد.

ويعاني موظفو قطاع غزة من تأخر صرف رواتب الموظفين، الأمر الذي يزيد من معاناتهم اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصةً أن غزة تصرف نسبة من الرواتب وليست كاملة.