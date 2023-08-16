الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي

فلسطين اليوم

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل (جنوب الضفة)، منذ الساعة العاشرة من مساء أمس الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أغلقت المسجد أمام المصلين، وفتحته بالكامل أمام المستوطنين، بحجة "الأعياد اليهودية".

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على الفلسطينيين، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قواته من فرض حصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.