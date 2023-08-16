وزارة الأسرى : 17 صيادًا اعتقلهم الاحتلال منذ بداية العام الجاري

فلسطين اليوم

استنكرت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء 16/8/2023 ، استمرار قوات الاحتلال في ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة، ومصادرة أدواتهم ومقتنياتهم، واعتقالهم وتعريضهم للخطر، في خضم بحثهم عن لقمة عيشهم وقوت حياتهم.

وقالت وزارة الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت 17 صيادًا منذ بداية العام الجاري، وأن هذه الجريمة تستعدي موقفًا وتحركًا صارمًا من قبل المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية، والعمل على ضمان حرية عمل الصيادين دون ملاحقة أو استهداف.