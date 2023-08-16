كتيبة نابلس: تصدينا لقوات الاحتلال ومستوطنيه خلال اقتحام قبر يوسف وفجرنا عبوات "نابلسي 1"

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس –كتيبة نابلس اليوم الأربعاء 16/8/2023 أنها تصدت لقوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه خلال اقتحامهم لمنطقة قبر يوسف فجراً.

وقالت سرايا القدس –كتيبة نابلس ، أن المقاومين تمكنوا من استهدفوا قوات وآليات الاحتلال وقطعان مستوطنيه بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وبينت السرايا ان قواتها خاضوا اشتباكات عنيفة ومتفرقة على أكثر من محور في المنطقة الشرقية وقبر يوسف ومحيط مخيم بلاطة أمطروا خلالها قوات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص محققين إصابات مباشرة.

وأوضحت كتيبة نابلس ان عناصرها تمكنوا من تفجير عدد من العبوات منها عبوة (نابلسي 1) على أكثر من محور حيث أصابت أهدافها بدقة وأعطبت آلية على شارع عمان.

وتابعت ان مجاهديها الأبطال في مجموعات بلاطة خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم وخاضوا اشتباكات عنيفة داخل عدة مناطق داخل المخيم حقق خلالها مجاهدونا اصابات مباشرة في صفوف العدو وفجروا عدد من العبوات الناسفة.

وأكدت كتيبة نابلس على مواصلة درب الجهاد والاستشهاد والتصدي لقوات الاحتلال الغاشم والرد على أي عدوان يستهدف أهلنا في نابلس ومخيماتها ، مجددة العهد والاعتزاز بمجاهدينا الأشاوس الذين يسطرون أروع الملاحم ويذلون هذا العدو المجرم بكل بسالة وصمود.

وشدد سرايا القدس - كتيبة نابلس انها تقارع هذا المحتل في كافة الميادين، ماضيين على درب شهدائنا القادة الذين سبقونا إلى الجنان.

فيما يلي نص البيان كاملا ً :

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

بعون الله وقوته وتوفيقه تعلن سرايا القدس - كتيبة نابلس، عن تصدي مجاهديها الأبطال لقوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه خلال اقتحامهم لمنطقة قبر يوسف فجر اليوم.

حيث تمكن مجاهدونا بعون الله وقوته من استهداف قوات وآليات الاحتلال وقطعان مستوطنيه بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة.

حيث خاض مجاهدونا اشتباكات عنيفة ومتفرقة على أكثر من محور في المنطقة الشرقية وقبر يوسف ومحيط مخيم بلاطة أمطروا خلالها قوات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص محققين إصابات مباشرة.

كما تمكن مجاهدونا من تفجير عدد من العبوات منها عبوة (نابلسي 1) على أكثر من محور حيث أصابت أهدافها بدقة وأعطبت آلية على شارع عمان.

وخاض مجاهدونا الأبطال في مجموعات بلاطة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم وخاضوا اشتباكات عنيفة داخل عدة مناطق داخل المخيم حقق خلالها مجاهدونا اصابات مباشرة في صفوف العدو وفجروا عدد من العبوات الناسفة.

إننا في سرايا القدس - كتيبة نابلس ومجموعاتنا العسكرية:-

- نؤكد على مواصلة درب الجهاد والاستشهاد والتصدي لقوات الاحتلال الغاشم والرد على أي عدوان يستهدف أهلنا في نابلس ومخيماتها.

-كما نجدد عهدنا واعتزازنا بمجاهدينا الأشاوس الذين يسطرون أروع الملاحم ويذلون هذا العدو المجرم بكل بسالة وصمود.

-ستبقى سرايا القدس - كتيبة نابلس تقارع هذا المحتل في كافة الميادين، ماضيين على درب شهدائنا القادة الذين سبقونا إلى الجنان.

سلاحنا مشرع في كل الساحات وجهادنا مستمر

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة نابلس

16/8/2023