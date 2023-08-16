الأسير المجاهد ياسر أبو حمد يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن الأسير المجاهد ياسر محمد علي أبو حمد "أبو دقة" (36 عامًا)؛ من بلدة عبسان الكبيرة بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، أنهى سبعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 16/08/2006م؛ وأصدرت محكمة بئر السبع العسكرية الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن لمدة (27) عامًا، بتهمة الإنتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد ياسر أبو حمد ولد بتاريخ 15/02/1987م؛ وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن رامون.