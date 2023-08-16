فلسطين اليوم

استشهاديان في سيارة مفخخة يفجران نفسيهما في حافلة صهيونية بتقاطع كركور بتاريخ 21/10/2002م

بقلم: أ. ياسر صالح

وحدة الأرشفة والتوثيق في مؤسسة مهجة القدس

ورد هذا الخبر في كتاب "إرهاب الانتحاريين خلال سنوات المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية من سبتمبر 2000م إلى ديسمبر 2005م" صفحة (129)، الصادر عن مركز المعلومات للاستخبارات وللإرهاب وفي التفاصيل: "محمد حسنين ابن 19 عامًا وأشرف الأسمر ابن 18 عامًا أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، سكان جنين، انتقلوا بسيارة مفخخة باتجاه تقاطع مجدو للخضيرة والتصقا بالحافلة خط "841" وفجّرا السيارة المفخخة التي يركبونها بالحافلة خط "841" بتقاطع كركور، تمت العملية على يد البنية العملياتية (سرايا القدس) لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بمنطقة جنين، العملية بتدبير وتخطيط إياد صوالحة".

وفي الصفحة (130_131) يوجد صورة للحافلة خط "841" وهي مشتعلة وكذلك صور القتلى الـ (14) من بينهم سبعة جنود.

وورد الخبر في صحيفة هآرتس الصادرة يوم الثلاثاء بتاريخ 22/10/2002م، في الصفحة الأولى ورد: "اصطدمت سيارة مفخخة بحافلة إيجد خط "841" وانفجرت، 14 قتيلًا بعملية مفترق كركور وأعلن تجديد الإغلاق على مناطق الضفة الغربية وستمتنع إسرائيل عن الرد القاسي".

وأيضًا: "يوجد صورة تظهر قطع الحافلة بتقاطع كركور أمس والحديث أن الحريق الذي نشب بالحافلة إيجد خط "841" عقب الإنفجار صّعب إنقاذ المصابين وكذلك تشخيص جثثهم".

في الصفحة الثانية ورد شاهد عيان: "رأيت عمودًا من النار بإرتفاع أربعة طوابق ونزل المصابون من الحافلة غرقى بدمائهم وملابسهم مشتعلة". "صورة لفريق الإنقاذ بالحافلة أمس بتقاطع كركور والشرطة تقدر أن المتفجرات التي انفجرت تقدر بعشرات الكيلوجرامات من المتفجرات وكان في الحافلة مجموعة من الجنود".

واستمرت الصحيفة: "صورة لمجموعة من الجثث المحروقة بشكل كامل ومن الصعب تشخيصهم والحديث عن 42 إصابة بالعملية".

وفي الصفحة الثالثة: "العملية بتقاطع كركور الأشخاص الذين جلسوا في المقاعد الخلفية لم ينجو"، وفي الصفحة الرابعة: "الجهاد الإسلامي في جنين يعلن مسئوليته عن العملية".

وورد الخبر في موقع غلوبس الإخباري بتاريخ 21/10/2002م تحت عنوان: "14 قتيلًا و30 جريحًا في انفجار سيارة مفخخة على مفترق كركور".





التفاصيل: "غادرت حافلة تابعة لشركة إيجد على خط "841" الساعة 13:51 من كريات شمونة إلى تل أبيب قرابة الساعة 16:20 بينما كانت الحافلة تقف في المحطة بتقاطع كركور التصق بها جيب من نوع كيا مفخخ بأكثر من 100 كجم من المواد المتفجرة وانفجر". "فور انتشار خبر العملية تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة وسيارات داوود الحمراء إلى مكان الحادث تحت قيادة قائد المنطقة الشمالية يعقوب بوروفسكي وقائد المنطقة الساحلية موشيه فلدمان وأغلقوا المنطقة وبدأوا بتقديم العلاج للجرحى".

واستمر الموقع: "سائق الحافلة حييم أبراهام والذي أُصيب بجروح طفيفة نُقل إلى مستشفى هيلل يافيه في الخضيرة"، قال: "كان هناك حوالي 30 راكبًا في الحافلة وأن سيارة مفخخة انفجرت في مؤخرة الحافلة اليسرى وتحطمت الحافلة وبدأت تحترق".

وفي السياق: "أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مسئوليتها عن العملية عبر اتصال هاتفي مع محطة المنار تلفزيون حزب الله".

حديثنا في المرة القادمة عن عملية إغتيال الشهيد إياد صوالحة بعد إشتباك مع قوات الاحتلال

16/08/2023م



