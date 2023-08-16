شاهد: آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال بعد تفجير منزل أبو شلال بنابلس

فلسطين اليوم

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المنزل المدمر يعود لعائلة أبو شلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مدعومة بالآليات العسكرية المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، مساء أمس، واندلعت مواجهات بين القوات مع أهالي المنطقة.

وأطلقت القوات قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي.

واسفر ذلك، وبحسب مصادر طبية بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة بالرصاص الحي في الصدر وهي خطرة جدا، وإصابتان بشظايا رصاص حي نقلتا إلى المستشفى، وأربع إصابات بشظايا رصاص حي. وعالجت الطواقم الطبية، إصابات ميدانيا.

كما وأصيب شاب بالرصاص الحي، قبل اختطافه من الطواقم الطبية، إضافة إلى اصابة 85 حالة اختناق بالغاز تم علاجها ميدانيا، وأصيب أخر بقنبلة غاز في الرأس وعولج ميدانيا.

وعالجت الطواقم الطبية، اصابتان ميدانيًا. جراء السقوط.