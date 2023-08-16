لأول مرة في السعودية .. معلمات سيدرسن الطلاب

فلسطين اليوم

تستعد وزارة التعليم خلال العام الدراسي الجديد 1445هـ لإطلاق خطة تنفيذ مبادرة التعليم المشترك والتي تستهدف تدريس طلاب الصف الرابع من قبل المعلمات في المدارس الحكومية.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الوزارة حددت ثلاث مدارس من مدارس الطفولة المبكرة في إدارة التعليم بمنطقة القصيم (بريدة) وإدارتي التعليم في محافظتي عنيزة والبكيرية لتنفيذ هذه المبادرة خلال العام الدراسي الحالي والذي سيبدأ يوم الأحد القادم بعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.

يذكر أن الوزارة أصدرت قرارًا بإسناد تدريس المعلمات للطلاب في كامل المرحلة الابتدائية في المدراس الأهلية والعالمية بمناطق ومحافظات المملكة.