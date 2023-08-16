قتيل بجريمة إطلاق نار بجسر الزرقاء بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

قتل المواطن ذيب جربان، في الخمسينيات من عمره فجر اليوم الأربعاء 16/8/2023، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار من قبل مجهولين في بلدة جسر الزرقاء بأراضي عام 48.

وبحسب المعلومات، فقد تعرض الضحية لإطلاق النار عندما كان قبالة منزله في جسر الزرقاء، حيث توفي متأثرا بإصابته الحرجة.

وبجريمة القتل فجر اليوم في جسر الزرقاء، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي الفلسطيني داخل أراضي عام 48 منذ مطلع العام الحالي، إلى 136 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.