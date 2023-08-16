سعر الدولار والذهب عيار 21 في سوريا اليوم الأربعاء 16-8-2023 للبيع والشراء

فلسطين اليوم

سعر العملات والذهب عيار 21 في سوريا اليوم الأربعاء 16-8-2023 للبيع والشراء بالمصنعية ، وعلى جوجل الشهير يواصل أكثر الفي عملية بحث الكتروني منذ هذا الصباح من أجل الوصول إلى أسعار الذهب في سوريا وبالتحديد على العملات الفورية أي بالأسواق المحلية وبالمحلات التجارية ومن هذا المنطلق قام فريق فلسطين اليوم في اعداد هذه المقالة التي نجيب فيها عن كامل التفاصيل التي تعلق بهذا الامر ونطلب من حضراتكم الان المواصلة في قراءة ما يلي .

سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الأربعاء 16-8-2023

ونواصل معكم تقديم المعلومات والان سوف تتعرفون على سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم وهو الآتي:

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 763,000، ومبيع: 774,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 774,000ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 782,000، مبيع: 793,000كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 793,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 803,000 ، مبيع: 809,000، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 809,000ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 804,000 ، مبيع: 809,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 809,000 ليرة.

ونريد أن ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب في سوري اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 803,429 وشراء 802,286 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 736,476 وشراء 735,429 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 703,000 وشراء 702,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 602,571 وشراء 601,714 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 468,667 وشراء 468,000 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 401,714و شراء 401,143 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 24,986,629 وشراء 24,951,086 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 5,624,000 وشراء 5,616,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 803,428,571 وشراء 802,285,714 ليرة .

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 16-8-2023

سعر الدولار في دمشق وصل عند شراء 14150 وبيع 14350

سعر الدولار في حلب وصل عند شراء 14500 وبيع 14700 .

سعر الدولار في إدلب وصل عند شراء 14900 وبيع 15000 .

سعر الدولار في الحسكة وصل عند شراء 14900 وبيع 15000.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على سعر العملات والذهب عيار 21 في سوريا اليوم الأربعاء 16-8-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .