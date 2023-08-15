فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 أغسطس 2023 - هبطت أسعار الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات الأربعاء، هبوطا طفيفا بدعم من الهبوط العالمي للمعدن الأصفر، وعالميا، هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1904.50 دولار للأوقية (الأونصة) ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغه أمس الاثنين. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1937 دولارا للأوقية.

وحوم الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهر في ظل مخاوف مرتبطة بالاقتصاد الصيني، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين في الخارج.

أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24 نحو 80.129 ألف دينار عراقي وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 73.452 ألف دينار عراقي.

أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 أغسطس 2023



سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق اليوم

وسجل مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 نحو 70.114 ألف دينار عراقي، وعيار 18 نحو 60.097 ألف دينار عراقي، وبلغ عيار 14 نحو 46.742 ألف دينار عراقي.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في العراق حوالي 80.128 مليون دينار عراقي، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 560.914 ألف دينار عراقي.

سعر الذهب اليوم بالدولار في العراق

سجل الذهب عيار 24 اليوم في العراق حوالي 61.26 دولار أمريكي، وعيار 21 سجل نحو 53.60 دولار أمريكي، فيما حقق عيار 18 نحو 45.95 دولار أمريكي.

أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 أغسطس 2023







متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 80,103 دينار $61.21

سعر الذهب عيار 22 73,428 دينار $56.11

اسعار الذهب عيار 21 70,092 دينار $53.56

اسعار الذهب عيار 18 60,078 دينار $45.91

سعر الذهب عيار 14 46,727 دينار $35.70

سعر الذهب عيار 12 40,052 دينار $30.60

اسعار أوقية الذهب 2,491,206 دينار $1,904

اسعار جنيه الذهب 560,735 دينار $428.45

اسعار كيلو الذهب 80,103,075 دينار $61,206

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 أغسطس 80,263 70,232 60,198 46,820 40,132

13 أغسطس 80,552 70,485 60,415 46,989 40,276

12 أغسطس 80,552 70,485 60,415 46,989 40,276

11 أغسطس 80,508 70,446 60,382 46,963 40,254

10 أغسطس 80,556 70,489 60,418 46,992 40,278

9 أغسطس 80,574 70,504 60,432 47,002 40,287

8 أغسطس 81,660 71,455 61,246 47,635 40,830

7 أغسطس 81,783 71,562 61,338 47,707 40,892

6 أغسطس 82,018 71,768 61,515 47,844 41,009

5 أغسطس 81,681 71,473 61,262 47,648 40,841

سعر الذهب اليوم بالدولار في العراق