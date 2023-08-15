أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 أغسطس 2023

الساعة 11:46 م|15 أغسطس 2023
أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 أغسطس 2023
أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 أغسطس 2023

فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 أغسطس 2023 - هبطت أسعار الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات الأربعاء، هبوطا طفيفا بدعم من الهبوط العالمي للمعدن الأصفر، وعالميا، هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء

 انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1904.50 دولار للأوقية (الأونصة) ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغه أمس الاثنين. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1937 دولارا للأوقية.

وحوم الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهر في ظل مخاوف مرتبطة بالاقتصاد الصيني، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين في الخارج.

أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24 نحو 80.129 ألف دينار عراقي وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 73.452 ألف دينار عراقي.

أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 أغسطس 2023
أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 أغسطس 2023


سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق اليوم

وسجل مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 نحو 70.114 ألف دينار عراقي، وعيار 18 نحو 60.097 ألف دينار عراقي، وبلغ عيار 14 نحو 46.742 ألف دينار عراقي.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في العراق حوالي 80.128 مليون دينار عراقي، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 560.914 ألف دينار عراقي.

سعر الذهب اليوم بالدولار في العراق

سجل الذهب عيار 24 اليوم في العراق حوالي 61.26 دولار أمريكي، وعيار 21 سجل نحو 53.60 دولار أمريكي، فيما حقق عيار 18 نحو 45.95 دولار أمريكي.

أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 أغسطس 2023
أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 أغسطس 2023


 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي

الوحدة دينار عراقي   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      80,103 دينار      $61.21

سعر الذهب عيار 22       73,428 دينار      $56.11

اسعار الذهب عيار 21      70,092 دينار      $53.56

اسعار الذهب عيار 18      60,078 دينار      $45.91

سعر الذهب عيار 14       46,727 دينار      $35.70

سعر الذهب عيار 12       40,052 دينار      $30.60

اسعار أوقية الذهب   2,491,206 دينار   $1,904

اسعار جنيه الذهب   560,735 دينار     $428.45

اسعار كيلو الذهب    80,103,075 دينار $61,206

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

14 أغسطس  80,263     70,232     60,198     46,820     40,132

13 أغسطس  80,552     70,485     60,415     46,989     40,276

12 أغسطس  80,552     70,485     60,415     46,989     40,276

11 أغسطس  80,508     70,446     60,382     46,963     40,254

10 أغسطس  80,556     70,489     60,418     46,992     40,278

9 أغسطس    80,574     70,504     60,432     47,002     40,287

8 أغسطس    81,660     71,455     61,246     47,635     40,830

7 أغسطس    81,783     71,562     61,338     47,707     40,892

6 أغسطس    82,018     71,768     61,515     47,844     41,009

5 أغسطس    81,681     71,473     61,262     47,648     40,841

 

سعر الذهب اليوم بالدولار في العراق

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 80,314 دينار $61.40
سعر الذهب عيار 22 73,622 دينار $56.29
اسعار الذهب عيار 21 70,276 دينار $53.73
اسعار الذهب عيار 18 60,236 دينار $46.05

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أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 أغسطس 2023