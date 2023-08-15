سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم الأربعاء 16-8-2023 للبيع والشراء
سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم الأربعاء 16-8-2023 ، ولقد بدأ الآلاف من الأشخاص من المواطنين والمهتمين والباعة في البحث على جوجل الشهير من أجل التعرف على أسعار الذهب في التعاملات الفورية بالأسواق وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم بالقيام في نشر هذه المقالة التي تحتوي على الجديد حيث يستفيد الجميع منها .
ونطلب من كل شخص بالمواصلة في متابعة كافة السطور من أجل الوصول إلى سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم حيث قمنا في نشر هذه المقالة على العديد في مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد على موقع إكس المعروف سابقا بتويتر وأيضا على الفيسبوك لتعميم الفائدة .
ولقد سارع فريق الموقع في وضع أسعار الذهب في الأردن اليوم ، كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي :
الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 43.39 دينار و61.21 دولار .
سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 39.78 دينار و56.11 دولار .
اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 37.97 دينار و53.56 دولار .
اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 32.55 دينار و45.91 دولار .
سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 25.31 دينار و35.70 دولار .
سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 21.70 دينارو30.60 دولار .
اسعار أوقية الذهب 1,350 دينارو1,904 دولار .
اسعار جنيه الذهب 303.77 دينار و428.45 دولار .
اسعار كيلو الذهب 43,395 دينار و61,206 دولار .
ولقد وضعنا لكم أيضا متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي :
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
14 أغسطس 43.51 38.07 32.63 25.38 21.75
13 أغسطس 43.64 38.18 32.73 25.45 21.82
12 أغسطس 43.64 38.18 32.73 25.45 21.82
11 أغسطس 43.63 38.18 32.72 25.45 21.82
10 أغسطس 43.64 38.18 32.73 25.46 21.82
9 أغسطس 43.67 38.21 32.75 25.47 21.83
8 أغسطس 43.90 38.41 32.92 25.61 21.95
7 أغسطس 44.17 38.65 33.13 25.76 22.08
6 أغسطس 44.31 38.77 33.23 25.85 22.15
5 أغسطس 44.31 38.77 33.23 25.85 22.15
العملة سعر البيع (JOD)
درهم إماراتي 0.1927
أفغاني 0.0083
ليك الباني 0.0074
درهم ارميني 0.0018
جلدر جزر أنتيل 0.3927
كوانزا انجولي 0.0009
بيزو أرجنتينى 0.0020
دولار أسترالي 0.4569
جلدر أروبى 0.3932
مانات ازربيجاني 0.4163
مارك البوسنة و الهرسك 0.3957
دولار باربادوسي 0.3505
تاكا بنجلاديشى 0.0065
دينار بحريني 1.8780
فرنك بوروندي 0.0002
دولار برمودي 0.7078
دولار بروناي 0.5217
بوليفيانو بوليفي 0.1024
ريال برازيلي 0.1418
دولار بهامي 0.7077
نولترم بوتاني 0.0085
بولا بوتسواني 0.0519
روبل بيلاروسي 0.2804
دولار بليزي 0.3511
دولار كندي 0.5244
فرنك سويسرى 0.8055
بيزو شيلى 0.0008
يوان صيني 0.0972
بيزو كولومبي 0.0002
كولن كوستا ريكى 0.0013
بيزو كوبي 0.0267
اسكودو الرأس الأخضر 0.0070
كرونا تشيكي 0.0320
فرنك جيبوتي 0.0040
كرونا دنماركي 0.1036
بيزو دومنيكاني 0.0125
دينار جزائري 0.0052
كرون استوني 0.0507
جنيه مصري 0.0229
ناكفا اريتري 0.0472
بر اثيوبي 0.0129
يورو 0.7716
جنيه جزر فوكلاند 0.8983
جنيه استرليني 0.8987
لاري جورجي 0.2702
سيدي غاني 0.0633
جنيه جبل طارق 0.8983
دالاسي جامبي 0.0117
فرنك غيني 0.0001
كوازال جواتيمالي 0.0901
دولار جوياني 0.0034
دولار هونج كونج 0.0905
لمبيرا هندوراسي 0.0287
كونا كرواتي 0.1028
غورد هايتي 0.0052
فورنت مجري 0.0020
روبيه اندونيسي 0.0000
شيكل اسرائيلي 0.1893
روبيه هندي 0.0085
Iدينار عراقي 0.0005
ريال ايراني 0.0000
كرونا ايسلندية 0.0054
دولار جامايكي 0.0046
JPY JPY ين ياباني 0.0049
شلن كينيي 0.0049
سوم قرغيزستاني 0.0080
رييل كمبودي 0.0002
فرنك جزر القمر 0.0016
KPW KPW وون كوريا شمالية 0.0008
وون كوريا جنوبية 0.0005
KWD KWDدينار كويتي 2.3006
KYD KYD دولار جزر كايمان 0.8493
KZT KZT تنغي كازاخستاني 0.0016
كيب لاوسي 0.0000
LBP LBPليرة لبنانية 0.0000
LKR LKR روبية سيريلانكية 0.0022
LRD LRD دولار ليبيري 0.0038
LSL LSL لوتى ليسوتوي 0.0357
LYD LYD دينار ليبي 0.1472
MAD MAD درهم مغربي 0.0717
لاو مولدوفا 0.0402
ارياري مالاجاشي 0.0002
MKD MKD دينار مقدونيا 0.0126
MMK MMK كيات ميانمار 0.0003
MNT MNT توغريك منغولي 0.0002
MOP MOP باتاكا ماكاوي 0.0878
MRO MRO أوقية موريتانية 0.0020
روبية موريشيوسي 0.0156
MVR MVR روفية جزر مالديف 0.0461
MWK MWK كواتشا مالاوى 0.0007
MXN MXN بيزو مكسيكي 0.0413
MYR MYR رينغيت ماليزيا 0.1533
MZN MZN ميتيكال موزمبيقي 0.0112
دولار ناميبي 0.0357
نايرا نيجيرى 0.0009
N كوردوبة نيكاراجوية 0.0194
كرونا نرويجي 0.0672
روبية نيبالية 0.0053
دولار نيوزيلندي 0.4212
ريال عماني 1.8385
بالبوا بنمي 0.7077
بنويفو سول بيرو 0.1912
كينا بابوا غينيا جديدة 0.2011
بيزو فلبيني 0.0125
روبية باكستانية 0.0025
زلوتى بولندى 0.1723
غواراني باراغواي 0.0001
ريال قطري 0.1944
ليو روماني 0.1563
دولار صربيا 0.0066
روبل روسي 0.0072
فرنك رواندي 0.0006
ريال سعودي 0.1887
دولار جزر سليمان 0.0840
روبية سيشيلية 0.0528
جنيه سوداني 0.0012
كرونا سويدى 0.0651
دولار سنغافوري 0.5210
جنيه سانت هيلينا 0.5817
كرونة سلوفاكية 0.0262
ليون سيراليوني 0.0000
S شلن صومالي 0.0012
دولار سورينامي 0.0185
دوبرا 0.0000
كولون سلفادوري 0.0809
ليرة سورية 0.0001
ليلانجيني سوازي 0.0357
بات تايلندي 0.0200
سوموني طاجيكي 0.0644
مانات تركمان الجديد 0.2017
دينار تونسي 0.2291
بانجا تونجي 0.2974
ليرة تركية 0.0262
دولار ترينداد و توباجو 0.1045
دولار تايواني 0.0222
شلن تنزاني 0.0003
هريفنيا أوكرانية 0.0192
شلن أوغندي 0.0002
دولار أمريكي 0.7078
بيزو أوروجواي 0.0187
سوم اوزبكستاني 0.0001
بوليفار فنزويلي 0.0225
بوليفار فنزويلي 0.0225
دونج فيتنامي 0.0000
فاتو فانواتو 0.0059
تالا ساموا 0.2566
فرنك وسط أفريفيا 0.0012
دولار شرق الكاريبي 0.2619
فرنك غرب أفريفيا 0.0012
فرنك سي اف بي 0.0065
ريال يمني 0.0028
راند جنوب أفريقي 0.0370
كواشا زامبى 0.0363
دولار زيمبابوي (الرابع) 0.0022
وفي ختام المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم الأربعاء 15-8-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .