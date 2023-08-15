سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم الأربعاء 16-8-2023 للبيع والشراء

فلسطين اليوم

سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم الأربعاء 16-8-2023 ، ولقد بدأ الآلاف من الأشخاص من المواطنين والمهتمين والباعة في البحث على جوجل الشهير من أجل التعرف على أسعار الذهب في التعاملات الفورية بالأسواق وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم بالقيام في نشر هذه المقالة التي تحتوي على الجديد حيث يستفيد الجميع منها .

ونطلب من كل شخص بالمواصلة في متابعة كافة السطور من أجل الوصول إلى سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم حيث قمنا في نشر هذه المقالة على العديد في مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد على موقع إكس المعروف سابقا بتويتر وأيضا على الفيسبوك لتعميم الفائدة .

سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم الأربعاء 15-8-2023

ولقد سارع فريق الموقع في وضع أسعار الذهب في الأردن اليوم ، كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي :

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 43.39 دينار و61.21 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 39.78 دينار و56.11 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 37.97 دينار و53.56 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 32.55 دينار و45.91 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 25.31 دينار و35.70 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 21.70 دينارو30.60 دولار .

اسعار أوقية الذهب 1,350 دينارو1,904 دولار .

اسعار جنيه الذهب 303.77 دينار و428.45 دولار .

اسعار كيلو الذهب 43,395 دينار و61,206 دولار .

سعر الذهب في الأردن اليوم

ولقد وضعنا لكم أيضا متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 أغسطس 43.51 38.07 32.63 25.38 21.75

13 أغسطس 43.64 38.18 32.73 25.45 21.82

12 أغسطس 43.64 38.18 32.73 25.45 21.82

11 أغسطس 43.63 38.18 32.72 25.45 21.82

10 أغسطس 43.64 38.18 32.73 25.46 21.82

9 أغسطس 43.67 38.21 32.75 25.47 21.83

8 أغسطس 43.90 38.41 32.92 25.61 21.95

7 أغسطس 44.17 38.65 33.13 25.76 22.08

6 أغسطس 44.31 38.77 33.23 25.85 22.15

5 أغسطس 44.31 38.77 33.23 25.85 22.15

سعر العملات مقابل الدينار الأردني اليوم الأربعاء

العملة سعر البيع (JOD)

درهم إماراتي 0.1927

أفغاني 0.0083

ليك الباني 0.0074

درهم ارميني 0.0018

جلدر جزر أنتيل 0.3927

كوانزا انجولي 0.0009

بيزو أرجنتينى 0.0020

دولار أسترالي 0.4569

جلدر أروبى 0.3932

مانات ازربيجاني 0.4163

مارك البوسنة و الهرسك 0.3957

دولار باربادوسي 0.3505

تاكا بنجلاديشى 0.0065

دينار بحريني 1.8780

فرنك بوروندي 0.0002

دولار برمودي 0.7078

دولار بروناي 0.5217

بوليفيانو بوليفي 0.1024

ريال برازيلي 0.1418

دولار بهامي 0.7077

نولترم بوتاني 0.0085

بولا بوتسواني 0.0519

روبل بيلاروسي 0.2804

دولار بليزي 0.3511

دولار كندي 0.5244

فرنك سويسرى 0.8055

بيزو شيلى 0.0008

يوان صيني 0.0972

بيزو كولومبي 0.0002

كولن كوستا ريكى 0.0013

بيزو كوبي 0.0267

اسكودو الرأس الأخضر 0.0070

كرونا تشيكي 0.0320

فرنك جيبوتي 0.0040

كرونا دنماركي 0.1036

بيزو دومنيكاني 0.0125

دينار جزائري 0.0052

كرون استوني 0.0507

جنيه مصري 0.0229

ناكفا اريتري 0.0472

بر اثيوبي 0.0129

يورو 0.7716

جنيه جزر فوكلاند 0.8983

جنيه استرليني 0.8987

لاري جورجي 0.2702

سيدي غاني 0.0633

جنيه جبل طارق 0.8983

دالاسي جامبي 0.0117

فرنك غيني 0.0001

كوازال جواتيمالي 0.0901

دولار جوياني 0.0034

دولار هونج كونج 0.0905

لمبيرا هندوراسي 0.0287

كونا كرواتي 0.1028

غورد هايتي 0.0052

فورنت مجري 0.0020

روبيه اندونيسي 0.0000

شيكل اسرائيلي 0.1893

روبيه هندي 0.0085

Iدينار عراقي 0.0005

ريال ايراني 0.0000

كرونا ايسلندية 0.0054

دولار جامايكي 0.0046

JPY JPY ين ياباني 0.0049

شلن كينيي 0.0049

سوم قرغيزستاني 0.0080

رييل كمبودي 0.0002

فرنك جزر القمر 0.0016

KPW KPW وون كوريا شمالية 0.0008

وون كوريا جنوبية 0.0005

KWD KWDدينار كويتي 2.3006

KYD KYD دولار جزر كايمان 0.8493

KZT KZT تنغي كازاخستاني 0.0016

كيب لاوسي 0.0000

LBP LBPليرة لبنانية 0.0000

LKR LKR روبية سيريلانكية 0.0022

LRD LRD دولار ليبيري 0.0038

LSL LSL لوتى ليسوتوي 0.0357

LYD LYD دينار ليبي 0.1472

MAD MAD درهم مغربي 0.0717

لاو مولدوفا 0.0402

ارياري مالاجاشي 0.0002

MKD MKD دينار مقدونيا 0.0126

MMK MMK كيات ميانمار 0.0003

MNT MNT توغريك منغولي 0.0002

MOP MOP باتاكا ماكاوي 0.0878

MRO MRO أوقية موريتانية 0.0020

روبية موريشيوسي 0.0156

MVR MVR روفية جزر مالديف 0.0461

MWK MWK كواتشا مالاوى 0.0007

MXN MXN بيزو مكسيكي 0.0413

MYR MYR رينغيت ماليزيا 0.1533

MZN MZN ميتيكال موزمبيقي 0.0112

دولار ناميبي 0.0357

نايرا نيجيرى 0.0009

N كوردوبة نيكاراجوية 0.0194

كرونا نرويجي 0.0672

روبية نيبالية 0.0053

دولار نيوزيلندي 0.4212

ريال عماني 1.8385

بالبوا بنمي 0.7077

بنويفو سول بيرو 0.1912

كينا بابوا غينيا جديدة 0.2011

بيزو فلبيني 0.0125

روبية باكستانية 0.0025

زلوتى بولندى 0.1723

غواراني باراغواي 0.0001

ريال قطري 0.1944

ليو روماني 0.1563

دولار صربيا 0.0066

روبل روسي 0.0072

فرنك رواندي 0.0006

ريال سعودي 0.1887

دولار جزر سليمان 0.0840

روبية سيشيلية 0.0528

جنيه سوداني 0.0012

كرونا سويدى 0.0651

دولار سنغافوري 0.5210

جنيه سانت هيلينا 0.5817

كرونة سلوفاكية 0.0262

ليون سيراليوني 0.0000

S شلن صومالي 0.0012

دولار سورينامي 0.0185

دوبرا 0.0000

كولون سلفادوري 0.0809

ليرة سورية 0.0001

ليلانجيني سوازي 0.0357

بات تايلندي 0.0200

سوموني طاجيكي 0.0644

مانات تركمان الجديد 0.2017

دينار تونسي 0.2291

بانجا تونجي 0.2974

ليرة تركية 0.0262

دولار ترينداد و توباجو 0.1045

دولار تايواني 0.0222

شلن تنزاني 0.0003

هريفنيا أوكرانية 0.0192

شلن أوغندي 0.0002

دولار أمريكي 0.7078

بيزو أوروجواي 0.0187

سوم اوزبكستاني 0.0001

بوليفار فنزويلي 0.0225

بوليفار فنزويلي 0.0225

دونج فيتنامي 0.0000

فاتو فانواتو 0.0059

تالا ساموا 0.2566

فرنك وسط أفريفيا 0.0012

دولار شرق الكاريبي 0.2619

فرنك غرب أفريفيا 0.0012

فرنك سي اف بي 0.0065

ريال يمني 0.0028

راند جنوب أفريقي 0.0370

كواشا زامبى 0.0363

دولار زيمبابوي (الرابع) 0.0022

وفي ختام المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم الأربعاء 15-8-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .