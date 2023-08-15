أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16 أغسطس 2023

فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16 أغسطس 2023- هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال تعاملات الأربعاء، هبوطا جديدا، حيث خسر حوالي 30 جنيها في الغرام الواحد، الأمر الذي قد يشجع المستهلكين على الشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16 أغسطس 2023

وتتباين أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من منطقة إلى أخرى وحسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية كذلك من جرام إلى آخر

وفيما يتعلق بسعر الذهب بالمصنعية في مصر يضاف إلى السعر المعلن ما بين 75 و140 جنيهات حسب نوع القطعة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16 أغسطس 2023

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2566 جنيها للبيع و2589 جنيها للشراء وفقا لمنصة غولد برايس توداي، مقابل 2600 جنيه للبيع و2657 جنيها للشراء أمس.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1924 جنيها للبيع و1941 جنيها للشراء، مقابل 1950 جنيها للبيع و1993 جنيها للشراء أمس.

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كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 18120 جنيها للشراء و17960 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2245 جنيها للبيع و2265 جنيها للشراء، مقابل 2275 جنيها للبيع و2325 جنيها للشراء أمس.

أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1904.50 دولار للأوقية (الأونصة) ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغه أمس الاثنين. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1937 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.62 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.83 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1262.34 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء في السوق

سعر الذهب بيع شراء

عيار 24 2571.5 جنيه 2542.75 جنيه

عيار 22 2357.25 جنيه 2331 جنيها

عيار 21 2250 جنيها 2225 جنيها

عيار 18 1928.5 جنيه 1907.25 جنيه

عيار 14 1500 جنيه 1483.25 جنيه

عيار 12 1285.75 جنيه 1271.5 جنيه

عيار 9 964.25 جنيه 953.5 جنيه

سعر الذهب عيار 24

- ارتفع سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملاته المسائية اليوم إلى مستوى، 2571.5 جنيه للبيع، و2542.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- صعد سعر الذهب عيار 22 في ختام تعاملاته اليوم في محلات الصاغة إلى مستوى، 2357.25 جنيه للبيع، و2331 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- سجل سعر الذهب عيار 21 في مساء تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الصاغة المصرية، 2250 جنيها للبيع، و2225 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- حقق سعر الذهب عيار 18 في نهاية تعاملاته اليوم في الصاغة المصرية نحو، 1928.5 جنيه للبيع، و1907.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- زاد سعر الذهب عيار 14 خلال تعاملاته النهائية اليوم في محلات الصاغة ليسجل، 1500 جنيه للبيع، و1483.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- بلغ سعر الذهب عيار 12 في ختام تعاملات اليوم في الصاغة المصرية نحو، 1285.75 جنيه للبيع، و1271.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- وصل سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم النهائية في محلات الصاغة إلى مستوى، 964.25 جنيه للبيع، و953.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب في مساء تعاملات، اليوم الأربعاء 16 أغسطس، في سوق الصاغة المصرية، 18000 جنيه للبيع، و17800 جنيه للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

الوحدة جنيه

مصر ىسعر الذهب عيار 24/2554

سعر الذهب عيار 21/2235

سعر الذهب عيار 18/1916

سعر الذهب عيار 14/1490

سعر الذهب عيار 10/1064

سعر وقية الذهب 79438

سعر الجنيه الذهب 17880