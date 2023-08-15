فلسطين اليوم

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء 15/8/2023، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية عن طريق حاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافتان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وذكر الشهود، أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، مؤكدا أن جرافة الاحتلال أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.