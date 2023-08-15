سرايا القدس-كتيبة نابلس تستهدف قوات الاحتلال بمحيط قبر يوسف بالعبوات المتفجرة

فلسطين اليوم

استهدفت سرايا القدس-كتيبة نابلس بالضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء 15/8/2023، قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحامها المنطقة الشرفية ومحيط قبر يوسف بمدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت سرايا القدس في تصريح مقتضب :" متوكلين على الله مجاهدونا الأبطال يستهدفون قوات وآليات الاحتلال خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية ومحيط قبر يوسف بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة."