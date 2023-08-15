أسعار العملات
دولار أمريكي3.63
يورو3.99
جنيه مصري0.12
دينار أردني5.11
جنيه إسترليني4.58
سرايا القدس-كتيبة نابلس تستهدف قوات الاحتلال بمحيط قبر يوسف بالعبوات المتفجرة
استهدفت سرايا القدس-كتيبة نابلس بالضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء 15/8/2023، قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحامها المنطقة الشرفية ومحيط قبر يوسف بمدينة نابلس بالضفة المحتلة.
وقالت سرايا القدس في تصريح مقتضب :" متوكلين على الله مجاهدونا الأبطال يستهدفون قوات وآليات الاحتلال خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية ومحيط قبر يوسف بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة."