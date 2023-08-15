مختص يوضح سبب اختفاء بعض الأسماك في بحر قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكد مدير الثروة السمكية في قطاع غزة، جهاد صلاح، اليوم الثلاثاء، أن تكاثر موجات الحر على مدار السنوات الماضية مع مستويات حرارة تصل إلى أربعين درجة مئوية في أشهر الصيف الجاري، أثرت سلبًا على مخزون الثروة السمكية في بحر قطاع غزة.

وقال صلاح، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "تغير المناخ وارتفاع الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة، أسفر عن اختفاء بعض الأسماك، وظهور أخرى جديد في بحر القطاع"، مشيرًا إلى اختفاء قناديل البحر على الشاطئ جراء هذا التغير، وربما يكون متواجدًا في العمق.

وأضاف أن كميات مخزون الثروة السمكية لبعض الاسماك، قد تراجعت في البحر إلى حد ما، وتم ملامسة ذلك في الأعوام الأخيرة.

وأوضح صلاح، أن اختلال عنصر الحرارة، أثر أيضًا على حركة التيارات المائية داخل البحر، حيث باتت، اليوم، تتجه من الشمال إلى الجنوب، عكس السابق، وهذا الانعكاس يعمل على اختلال البيئة البحرية.

ولفت إلى أسماء الأسماك التي بدأت في الاختفاء وندرتها، مثل: "الصُلبية والحبار والمرمير والبرخون والجرير".

وعن نسبة ملوحة مياه البحر، بيّن صلاح، "هناك ارتفاع في نسبة ملوحة المياه، وبحسب التقارير فقد أوضحت أنها وصلت إلى 40 غرام لكل لتر"، مؤكدًا أن هذا الارتفاع له عواقب سلبية على الكائنات البحرية الدقيقة التي تشكل السلسلة الأولى للكائنات البحرية الأخرى.

وتوقع مدير الثروة السمكية، اختفاء أتواع جديدة من الأسماك وحضور جديد، في الاعوام المقبلة، وهو مرتبط بتأثير تغير المناخ، إذ توقع الخبراء بأن درجة حرارة الأرض سترتفع درجة واحدة في المستقبل.

ونوه إلى أن الاستخدام الخاطئ من الصيادين أثناء عملية الصيد وغير القانوني، يؤثر أيضًا على مخزون الثروة السمكية.

ويعتقد خبراء، بأن موجات الحر التي ضرب المنطقة بأكثر من مرة هذا العام، ومدتها الأطول وشدتها، هي من عواقب تغير المناخ.