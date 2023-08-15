سرايا القدس تزف الشهيد محمد ربحي من "كتيبة أريحا"

فلسطين اليوم

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء 15/8/2023، الشهيد المجاهد محمد ربحي نجوم أحد مجاهدي السرايا في كتيبة أريحا بالضفة المحتلة، الذي ارتقى شهيدًا خلال تصديه برفقة إخوانه في الكتيبة، لقوات العدو التي اقتحمت مخيم عقبة جبر فجر اليوم.

وأكدت سرايا القدس، أن الفعل الجهادي لأبطالنا سيتواصل في كل فلسطين، وسيبقى متصاعدًا في جنين وطولكرم وأريحا ونابلس وكل الميادين، وسنبقى الأوفياء لدماء الشهداء حاملين وصاياهم حتى تحرير كل فلسطين.