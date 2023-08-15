فلسطين اليوم

رسمياً موعد صرف المنحة القطرية شهر أغسطس 2023-الاستعلام عن المنحة القطرية- يبحث الكثير من الأسر المستورة في قطاع غزة عن موعد صرف المنحة القطرية شهر أغسطس 2023 وطريقة الاستعلام عن أسماء المنحة القطرية 100 دولار خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، خصوصا مع اقتطاع مخصصات الشؤون الاجتماعية لآلاف الأسر في قطاع غزة.

رسمياً موعد صرف المنحة القطرية شهر أغسطس 2023

وتوقعت مصادر عديدة أن يتم صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8، خلال الأسبوع المقبل، وهي منحة قطرية توزع للمواطنين بصورة شهرية، حيث في بداية كل شهر تكثر الأسئلة لمعرفة موعد صرف المنحة، ولهذا تم تفعيل رابط من خلاله تتم عملية فحص المنحة، وتم تفعيل الرابط بواسطة وزارة الاتصالات ووزارة التنمية.

لازالت الأوضاع الاقتصادية لسكان قطاع غزة، في تدهور مستمر نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل واجراءات السلطة بحق موظفيها، الأمر الذي يدفع المواطنين الفقراء إلى البحث عن وسائل للرزق والحصول على قوت يومهم فينتظرون على أحر من الجمر صرف المنحة القطرية ومخصصات الشؤون الاجتماعية.

ومع الاستعداد لافتتاح العام الدراسي نهاية الشهر الحالي، تزيد الحاجة لصرف المنحة القطرية البالغة 310 شيكل، حيث ينتظرها نحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة. وتصرف بشكل شهري من خلال اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة.

ويتوقع وفق مصادر خاصة كشفتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يتم صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر 8-2023م، بداية الأسبوع القادم وبنفس الآلية الشهرية المتبعة لصرفها، ودون تغيير على أعداد الأسر المستفيدة من المنحة بشكل شهري.

رسمياً موعد صرف المنحة القطرية شهر أغسطس 2023-الاستعلام عن المنحة القطرية







رسمياً موعد صرف المنحة القطرية شهر أغسطس 2023-الاستعلام عن المنحة القطرية

وينتظر المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار خلال هذه الأيام الإعلان عن موعد صرف الـ100 $، عقب إعلام السفير محمد العمادي في وقت سابق بأنه سيتم الصرف خلال منتصف شهر 8 اغسطس 2023، حيث تصل رسائل على رقم جوال المستفيد، ويتم صرفها على مدى عدة أيام.

ويسجل قطاع غزة المحاصر، مستويات غير مسبوقة من الفقر بالإضافة إلى انخفاض فرص العمل والأجور، مما يفاقم أوضاعهم الحياتية واليومية خصوصاً في المواسم كالأعياد وشهر رمضان والمدارس ورسوم الجامعات.

خطوات فحص المنحة القطرية شهر 8 أغسطس

ستتم عملية فحص المنحة من خلال تدوين بعض البيانات الشخصية داخل الرابط الذي تم طرحه لعملية الفحص، ولن يتمكن الفرد من فحص المنحة إلا في حال أنه من ضمن المستفيدين من المنحة القطرية والتي تعد بقيمة 100 دولار، ولهذا حتى يتمكن المستفيد من فحص المنحة عليه بتطبيق تلك الخطوات الآتية:

عليك بالضغط على هذا الرابط حتى تنتقل بعد ذلك إلى صفحة الفحص.

بعد ذلك يجب أن تقوم بإدخال الرقم الخاص بالهوية الوطنية.

يجب عليك أن تقوم بتدوين تاريخ الميلاد.

إذا تمكن الفرد من معرفة أنه يستحق الحصول على المنحة سيكون من خلال الرسالة التي سيتم إرسالها إلى الهاتف الجوال.

تتضمن الرسالة المرسلة على الخطوات التي تمكنك من صرف المنحة والذي تعد مسجلة داخل البرنامج الموحد.

يمكنك أن تقوم بالتحقق من كافة التفاصيل الخاصة بالاستفادة من المنحة من خلال الطريقة المعلنة لاستخدام رابط الفحص والذي تم طرحه من قبل الوزارة.

تحديث بيانات 100 دولار التسجيل الموحد 2023

سوف نتعرف على خطوات البحث الآن:

تسجيل الدخول الي الموقع الرسمي لفحص المنحة القطرية

في الخانة المخصصة امامك ثم قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

ثم ادخل تاريخ الميلاد الخاص بك.

ثم انقر علي استعلام ليتم استعلامك عن المنحة

وانتظر قليل وسوف تظهر امامك جميع البيانات المتعلقة بالمنحة.

تحديث بيانات 100 دولار التسجيل الموحد

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، آليات تحديث بيانات المستفيدين إلكترونيًا من المنحة القطرية للأسر المحتاجة، وهي على النحو التالي:

الدخول إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية، ثم الضغط على الرابط من هنا

إدخال رقم الهوية وكلمة السر في الحساب الموحد عبر الحاسوب الحكومي.

شروط الاستفادة من المنحة القطرية

أن يكون مقدم الطلب على قيد الحياة.

أن يكون مقدم الطلب داخل قطاع غزة.

أن يكون ذكر متزوج أو أنثى مطلقة – أرملة – عزباء أكبر من 40 عام.

ألا يكون مقدم الطلب موظف حكومي .

ألا يكون للمستفيد مصدر دخل.

معايير صرف المنحة القطرية 2023

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية، السبت 22 يوليو 2023، معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر يوليو للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت، الأربعاء الماضي، أن الآلية الجديدة تتضمن صرف المنحة القطرية للمنتفعين القدامى مرتين كل 3 شهور، أما المنتفعين الجدد سيتم الصرف لهم مرة كل شهرين.

وأفادت خلال مؤتمر صحفي، أنه منذ بدء المنحة القطرية عام 2018-2019 تم اعتماد 169 ألف ومع مرور الزمن تقلص العدد إلى 96 ألف بعد العديد من الاستثناءات.

ولفتت الكحلوت، إلى أنه خلال الأشهر الفائتة كان يتم استكمال كشف المنحة القطرية من حالات منتفعي الشؤون المعتمدة حسب معيار عدد مرات الاستفادة.

وقالت:" خلال 2023 تم إرسال 132 ألف حالة للاعتماد، وتمت الموافقة على 66 ألف أسرة، وقد تقرر الصرف لعدد 27.600 أسرة جديد خلال الدفعة القادمة رقم 49."

وأضافت :" يوجد 10.000 حالة معتمدة ولكن تم إيقافها مؤقتاً بسبب عدم وجود جوال وبامكان هؤلاء معرفة أنفسهم عبر رابط التسجيل الموحد."