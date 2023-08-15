فلسطين اليوم

تعاقد نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر نادي الهلال السعودي، عبر حسابه على منصة إكس المعروف سابقًا بتويتر، فيديو ظهر فيه نيمار مرتديا شعار الهلال، وقال فيه "أنا هنا في السعودية ..أنا هلالي".

وستقيم إدارة الهلال، تقيم حفل تقديم كبير للنجم البرازيلي، وذلك على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، وفقًا لمصادر من نادي الهلال.

وقد يمتد عقد نيمار مع النادي السعودي لمدة موسمين، وبحسب تقارير صحفية، أكدت أنه سيحصل على راتب سنوي يبلغ 160 مليون يورو، دون تأكيد رسمي من النادي.