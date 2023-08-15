مسؤول عسكري "إسرائيلي": الطائرة التي أسقطت في غزة كانت في مهام سرية

فلسطين اليوم

نقلت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين، عن مسؤول عسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله: إن "الطائرة المسيرة التي اسقطت، أمس، في قطاع غزة، كانت في مهام سرية".

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من إسقاط طائرة مسيرة "صغيرة" في أحد شوارع حي الزيتون.

وتشهد سماء قطاع غزة، تحليقًا مكثفًا لطائرات الاحتلال بدون طيار بمختلف أنواعها واحجامها وعلى ارتفاعات مختلفة، وتهدف إلى رصد وتصوير حركات المقاومة.



