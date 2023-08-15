فلسطين اليوم

تردد قنوات SSC sport السعودية الرياضية 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تردد قناة اس اس سي سبورت والتي تأتي مع حلول بدايات الموسم الرياضي يكثُر البحث من عشاق الرياضة عن القنوات الرياضية الناقلة للمباريات الهامة والعالمية، والتي تتميز ببثها ذو الجودة العالية والصوت النقي، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم مجموعات من الترددات عبر قمر نايل سات وعرب سات ونايل سات وبدر سات.

نبذة عن قنوات SSC sport الرياضية

ومن أهم القنوات الرياضية بالوطن العربي هي قناة SCCالرياضية السعودية فهي عبارة عن عدة قنوات رياضية تتبع لشركة Saudi Sports Company، كما تقوم قناة SSC بتغطية وبث جميع الأحداث الرياضية ومختلف البطولات الرياضية سواء كانت بطولات على مستوى العالم أو بطولات محلية، وتتميز بتنوع محتواها الرياضي مثل: ( كرة السلة – السباحة – كرة القدم – التنس – الفروسية – الرياضات القتالية – رياضات القوى ).

تردد قنوات SSC الرياضية على عرب سات

قنوات SSC الرياضية تقوم بعرض البطولات المحلية في دولة السعودية مثل الدوري السعودي الخاص بالمحترفين وكذلك كأس الملك، بالإضافة إلى البطولات العالمية التي يتم بثها وتغطيتها كاملة مثل كأس دوري أبطال أوروبا وكذلك ألعاب الأولمبياد وكأس العالم لكرة القدم ، وإليكم تردد قنوات SSC الرياضية السعودية على النايل سات لمتابعة جميع المباريات الرياضية المختلفة :

نوع القمر الصناعي : نايل سات

معدل الترميز: هو 27500

التردد: 12523

معامل تصحيح الخطأ: هو ⅚

الاستقطاب: هو عمودي

تردد قنوات SSC الرياضية على عرب سات

يفضل عشاق الرياضات المختلفة متابعة بث قنوات SSC فهي توفر لهم تجربة ممتعة بجودة ودقة عاليو وصورة وصوت واضحين، كما تقدم مجموعة من التحليلات الرياضية المتميزة وتوفر لقاءات مع اللاعبين ومدربيهم، فهي بذلك تمنحهم مشاهدة شيقة وشاملة، وها هو تردد قناة SSC الرياضية السعودية على القمر الصناعي (عرب سات)

· نوع القمر الصناعي: هوعرب سات.

· معدل الترميز: 27500

· تردد القناة : 11747.

· معامل تصحيح الخطأ: هو ⅚

· الاستقطاب: عمودي.

تردد قنوات SSC الرياضية على بدر سات

الجدير بالذكر أن قنوات SSCتعمل على تغطية الدوري الوطني للكرة الأمريكية للقدم، و أيضاً دوري أبطال آسيا، كما تغطي كأس الاتحاد الأسيوي، بالإضافة إلى دوري المحترفين السعودي، كما يتوافر تردد لمجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية أيضاً على القمر الصناعي (بدر سات) والذي يمنح للمشاهدين تجربة مميزة وفائقة الجودةن فبإمكانك العثور على قنوات SSC الرياضية السعودية على التردد التالي:

· التردد: 12418

· الاستقطاب: أفقي

· معامل تصحيح الخطأ: هو 2/3 أو 3/4.