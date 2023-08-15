الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 220

فلسطين اليوم

هدمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، خيام سكان قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب بالداخل المحتل، للمرة الـ220 على التوالي.

وهدمت السلطات الإسرائيلية مساكن القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة يوم 17 تموز/ يوليو الماضي، علماً بأن أول عملية هدم استهدفت القرية كانت في تموز/ يوليو 2010.

وهذه المرة التاسعة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام ومساكن أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021.