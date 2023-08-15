محمد صلاح يمنح الاتحاد السعودي الضوء الأخضر لضمه

فلسطين اليوم

انتشرت أنباء في الساعات الأخيرة، حول انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي، وعرض "ضخم" يتم تجهيزه لانتقال اللاعب.

وأشارت قناة الكاس إلى أن الدولي المصري محمد صلاح منح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من جهتها، نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تصريحات شخص مقرب من صلاح، أكد أن " هناك مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي، هذا ما أستطيع قوله الآن، لا أملك تفاصيل أخرى".

أما الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، فأشار إلى أن صلاح "لا يمانع فكرة الانتقال إلى السعودية، وسيترك لناديه ليفربول حرية اختيار التمسك به أو بيعه، احتراما لهم".

حتى الآن، تبدو صفقة انتقال صلاح إلى السعودية معقدة، حتى لو أعلن اللاعب رغبته في تحقيقها، وذلك لأن الموسم انطلق، وتعويض لاعب بحجم صلاح لن يكون سهلا على "الريدز".

لم يكشف مختص الانتقالات فابريتسيو رومانو، حتى الآن، معلوماته حول انتقال صلاح، لكنه كان قد أكد أن وكيل أعمال اللاعب نفى فكرة الرحيل عن ليفربول قبل أسابيع.