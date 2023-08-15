9.7 مليون دولار أرباح أركان العقارية للنصف الأول من العام 2023

فلسطين اليوم

أفصحت شركة أركان العقارية عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للنصف الأول من العام 2023، حيث حققت أرباحاً صافية (عائدة لمساهمي أركان) بقيمة 9.7 مليون دولار.

كما سجلت حصة السهم من الأرباح ارتفاعاً بنسبة 33%، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 2.97 دولار كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، مع العلم أن سهم الشركة تم تداوله على بورصة فلسطين خلال النصف الأول من العام الحالي بين قيم 1.57 و1.95 دولار.

وبهذه النتائج، تمضي أركان قدماً في مسيرتها القائمة على تطوير الاستثمارات العقارية في فلسطين، حيث تمكنت خلال عام واحد من إنجاز انطلاقات حقيقية في أعمالها واستثماراتها، وبالتالي تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

ويذكر أن أركان العقارية هي شركة مساهمة عامة انبثقت عن شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، حيث بدأت أسهمها بالتداول في منتصف عام 2022 بعد إدراجها في السوق المالي الفلسطيني برأس مال يبلغ 131.6 مليون دولار وقاعدة أصول تقارب نصف مليار دولار، لتصبح أكبر شركة متخصصة في إدارة وتطوير العقارات في فلسطين، حيث تمتلك محفظة عقارية استراتيجية في الضفة الغربية وقطاع غزة تؤهلها لتنفيذ مشاريع عقارية نوعية ضخمة والاستثمار في مدن وأحياء عقارية جديدة، كما تمتلك أركان مشروع بوابة أريحا الذي يتم تنفيذه على مساحة إجمالية تزيد عن 3 ملايين متر مربع.