الإنقاذ البحري بغزة تحذر من السباحة في البحر خلال هذه الأيام

فلسطين اليوم

حذرت دائرة الإنقاذ البحري التابعة لوزارة الحكم المحلي، مساء اليوم الثلاثاء15/8/2023م، من السباحة بدءً من غداً الأربعاء حتى صباح الجمعة القادم في بحر قطاع غزة.

وقالت دائرة الإنقاذ البحري في تصريح صحفي :" يمنع السباحة في بحر قطاع غزة بدءًا من يوم الأربعاء (16/8/2023) حتى صباح يوم الجمعة (18/8/2023)"، مبينة أن السبب بذلك هو ارتفاع الأمواج في عرض البحر، ووجود تيارات مائية قوية.

كما بينت أن مجموع حالات الغرق في جميع ساحل قطاع غزة بلغ أمس الاثنين 28 حالة غرق وتم التعامل مع جميعها وإنقاذها.