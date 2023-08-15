افتتاح مشروع الخط الناقل بتكلفة 2.5 مليون شيقل في الظاهرية

فلسطين اليوم

افتتح رئيس سلطة المياه مازن غنيم ونائب محافظ الخليل خالد دودين ومدير مديرية الحكم المحلي في الخليل رشيد عوض، اليوم الثلاثاء، مشروع إنشاء خط مياه ناقل لبلدية الظاهرية، الممول من الموازنة التطويرية لسلطة المياه بقيمة بلغت 2 مليون و558 ألف شيقل، ويخدم 32 ألف مواطن.

وأكد غنيم أن العمل متواصل لإنهاء الأزمة المائية التي تشهدها المحافظات المختلفة، نتيجة قيام الاحتلال بتخفيض كميات المياه المخصصة، وأن هذه الأزمة ليست نتيجة خلل أو عطل فني، بل هي أزمة سياسية مفتعلة تستهدف الوجود الفلسطيني، وتأتي في إطار السياسة الإسرائيلية الرامية لزيادة أعداد المستوطنين والبؤر الاستيطانية للسيطرة على الأرض والموارد المائية.

وأوضح أن سلطة المياه نفذت العديد من المشاريع التي ساهمت بتحسين الوضع المائي في الظاهرية، والذي لمسه المواطن على الأرض، وقال: "نسعى لتنفيذ المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة، لتحقيق سياستنا الرامية لإنهاء مشكلة المياه".

وتابع غنيم أن مشروع الخط الناقل يهدف لإيصال المياه لجميع المناطق وزيادة التغطية، لتحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بتحسين جودة وموثوقية خدمة تزويد المياه وضمان العدالة في تزويدها، والذي ينتج عنه تطوير كفاءة أنظمة توزيع المياه، عن طريق زيادة قدرة الشبكة على استيعاب كميات إضافية من المياه المزودة لبلدية الظاهرية، واستخدام كمية المياه المخصصة للبلدية البالغة 600 كوب/الساعة بكمية إجمالية تصل إلى حوالي 28 ألف كوب أسبوعيا، بالإضافة إلى أن الخط الناقل الجديد يشكل نقطة ربط إضافية لشبكة المدينة.