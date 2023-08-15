قرار حول استثناء الفلسطينيين من زيادة المقابل المادي بالجامعات المصرية

فلسطين اليوم

قرر المجلس الأعلى للجامعات المصرية استثناء الطلبة الفلسطينيين من قرار زيادة المقابل المادي لمعادلة الدرجات العلمية، وذلك في إطار الحرص على دعم المسيرة الأكاديمية الفلسطينية .

وأوضحت سفارة دولة فلسطين لدى مصر، أنها تلقت مخاطبة رسمية من رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلبة الوافدين، تفيد بموافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات على الطلب المقدّم من السفارة بإدراج الطلبة الفلسطينيين الحاصلين على الدرجات العلمية من دولة فلسطين، ضمن الفئات الواردة في البند الأول بقرار المجلس الأعلى للجامعات في جلسته بتاريخ 30/4/2023 الخاص بالمقابل المادي لإجراء معادلة الدرجات العلمية الأجنبية، والاستمرار بالسداد وفق المقابل المادي القديم.

وأعربت سفارة دولة فلسطين عن شكرها وتقديرها للمجلس الأعلى للجامعات، والإدارة المركزية للطلبة الوافدين، والهيئات الأكاديمية ذات الصلة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، التي تحرص على تقديم الدعم والتسهيلات لأبناء الشعب الفلسطيني، بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية والعلمية الفلسطينية، واستجابتها المقّدرة لمراسلات وتواصل السفارة الدائم، للتيسير على الطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر.