للمرة الثالثة..الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

فلسطين اليوم

جددت سلطات الاحتلال في محكمة عوفر العسكرية، اليوم الثلاثاء15/8/2023م، الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لأسير من بلدة برقين غرب جنين.

وبحسب مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، فإن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة شهرين للأسير شادي سامي محمد غنيم، من بلدة برقين، علماً انه معتقل منذ تاريخ 7/2/2023، وهو شقيق الشهيدين نور الدين ومحمد غنيم اللذان ارتقيا في السادس والعشرين من يناير الماضي برصاص الاحتلال، علما أن والده الأسير سامي محمد غنيم معتقل إداري منذ 17/1/2023

يُذكر أن قوات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، أعلاها في شهر تموز المنصرم، وبلغت 370 أمرا.