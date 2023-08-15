ارتفاع عدد ضحايا الحرائق في هاواي الأمريكية

فلسطين اليوم

بلغت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي، وهي الأكثر فتكا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة، 99 قتيلا و "قد تتضاعف" هذا الأسبوع. وقال حاكم ولاية هاواي جوش غرين "خلال الأيام العشرة المقبلة، قد يتضاعف هذا العدد"، مشيراً إلى العثور على ثلاث جثث إضافية، ما يرفع عدد الضحايا إلى 99 قتيلاً.

وما تزال الحرائق التي اندلعت الأسبوع الماضي بسبب الرياح العاتية والجفاف في الجزيرة مشتعلة، على الرغم من جهود رجال الإطفاء لاحتوائها.

وستستغرق إعادة الإعمار وقتا طويلا، وتُقدّر كلفتها بحوالي 5,52 مليارات دولار، وفقاً للسلطات الفيدرالية.