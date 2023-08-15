الاحتلال يطلق الرصاص تجاه العمال ويحتجز 3 نساء ويقتحم قرى في جنين

فلسطين اليوم

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص تجاه عدد من العمال، واحتجزت 3 نساء بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي قرية رمانة، واقتحمت عدة قرى وبلدات في محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال لاحقت العمال بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى الى إصابة عامل برضوض، واحتجزت 3 نساء لعدة ساعات.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: رمانة، والسيلة الحارثية، واليامون، وكفيرت، والهاشمية الحفيرة، وشنت حملة تفتيش واسعة، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات راكبيها، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط يعبد.