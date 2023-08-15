فصائل المقاومة تثمن خطوة انتخابات الهيئات المحلية وتدعو لإزالة كافة العراقيل لانجاحها

فلسطين اليوم

ثمنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء15/8/2023م، مبادرة الإخوة في حركة "حماس" بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في غزة.

وأكدت الفصائل في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح ويجب التقاطها والبناء عليها لتكون مقدمة وبوابة لإجراء الانتخابات العامة.

ودعت الفصائل لإزالة كافة العراقيل والعقبات التي تقف دون تحقيق هذه الخطوة لما لها من أهمية في تحقيق الشراكة وتوحيد برامج البلديات وتحسين الخدمات المقدمة لأهلنا في غزة.

كما دعت السلطة للاستجابة لهذه الدعوة التي لاقت ترحيباً ودعماً واسعا من كل مكونات شعبنا والإيعاز الفوري للجنة الانتخابات للبدء بالتحضير لإجراء الانتخابات البلدية في غزة, مع التأكيد الكامل بأن هذه الخطوة ليست بديلا عن الانتخابات العامة.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صحفي صادر عن فصائل المقاومة الفلسطينية

عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء الموافق 15-8-2023، ناقشت فيه آخر المستجدات وأكدت على ما يلي:-

1- نوجه التحية لأبناء شعبنا في كل مكان وخاصة أهلنا في الضفة الباسلة والقدس ونحيي صمودهم وثباتهم الأسطوري أمام ماكنة العدوان الصهيوني المتواصلة عليهم، ونؤكد لهم بأننا معهم لن نتخلى عنهم فمعركتنا وأهدافنا واحدة وهي تحرير الأرض والمقدسات والخلاص من الاحتلال.

2- ننعى شهداء عقبة جبر بمدينة أريحا الشهيد البطل محمد ربحي نجوم والشهيد البطل قصي عمر الولجي ونؤكد أن دماءهم ستبقى وقود استمرار ثورة شعبنا التي لن تتوقف حتى دحر الاحتلال

3- نؤكد بأن العدوان على الأقصى هو استفزاز خطير لشعبنا وأبناء أمتنا لن يفلح الاحتلال في تحقيق أهدافه بفرض واقع تهويدي استيطاني جديد في الأقصى أو تقسيمه، فشعبنا سيسقط كل مشاريع الاحتلال وأوهامه بالسيطرة عليه وهدمه وبناء الهيكل المزعوم على انقاضه.

4- ندعو أبناء شعبنا في القدس والضفة لاستمرار وتكثيف الرباط في ساحات الأقصى للتصدي لاقتحامات قطعان المستوطنين وحمايته والذود عن قدسيته.

5- نثمن مبادرة الإخوة في حركة حماس بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في غزة، ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح يجب التقاطها والبناء عليها لتكون مقدمة وبوابة لإجراء الانتخابات العامة.

6- ندعو لإزالة كافة العراقيل والعقبات التي تقف دون تحقيق هذه الخطوة لما لها من أهمية في تحقيق الشراكة وتوحيد برامج البلديات وتحسين الخدمات المقدمة لأهلنا في غزة.

7- ندعو السلطة للاستجابة لهذه الدعوة التي لاقت ترحيباً ودعماً واسعا من كل مكونات شعبنا والإيعاز الفوري للجنة الانتخابات للبدء بالتحضير لإجراء الانتخابات البلدية في غزة, مع التأكيد الكامل بأن هذه الخطوة ليست بديلا عن الانتخابات العامة.

8- ستبقى غزة ساحة فخر في شتى ميادين العمل الوطني والسياسي والفصائلي والعسكري المشترك وكذلك في تحقيق الديمقراطية والعمل الموحد.

9- نبارك الجهود الكبيرة التي تبذلها دار القرآن الكريم ووزارة الأوقاف في إعداد برنامج صفوة الحفاظ وبسرد 1471 حافظ للقرآن على جلسة واحدة, ونؤكد أنها صورة ناصعة لغزة وأهلها ونشيد بالإخوة والأخوات الحافظين ونؤكد أنهم عنوان النصر القادم, ونشدد دعمنا لهم, وتجسيدا لهذا الإسناد قام وفد من قيادة فصائل المقاومة بزيارة ميدانية لمسجد الشافعي بغزة حيث يسرد المئات من الإخوة القرآن الكريم حيث التقى الوفد مع إدارة هذا المشروع الكبير وأجرى جولة دعم وإسناد للحفاظ المشاركين.

فصائل المقاومة الفلسطينية

15-8-2023