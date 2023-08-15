حارس خيتافي رداً على "تشافي": الآن الحكام

فلسطين اليوم

رد دافيد سوريا حارس خيتافي، على الهجوم الحاد من تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على لاعبي فريقه وإهدارهم للوقت، بعد التعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الأولى من الليجا.



وقال سوريا، في تصريح لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "العام الماضي كان المبرر الشمس والعشب، والآن الحكم، دائما لبرشلونة عذر".



وأضاف: "بالطبع لا يمكنهم المجيء إلى ملعبنا ونتركهم يلعبون كما يريدون، بالطبع لا يمكننا اللعب مثلهم، لكن لدينا قدرات أخرى".



وتابع: "أراوخو مدافع برشلونة ألقى نفسه على الأرض 5 دقائق حتى يستعرض الحكم اللقطة في تقنية الفيديو، لكن لا أحد يتحدث عن ذلك".



وأتم: "أحب أن يفكروا على هذا النحو، علما بأنهم حين يتقدمون بنتيجة إيجابية، فإنهم ليسوا في عجلة من أمرهم!".