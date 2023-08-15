الاحتلال يعتقل شابا من الخليل

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء15/8/2023م، شابا من مدينة الخليل.

وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال داهمت حارة أبو سنية بالمنطقة الجنوبية من المدينة، واعتقلت الشاب محمد عبد الحي محمود داوود (22 عاما)، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

وأشارت المصادر إلى قوات الاحتلال اقتادت الشاب داوود إلى جهة مجهولة.

يشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 1132 معتقلًا إداريًا.