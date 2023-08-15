"لجنة الانتخابات": جاهزون لإجراء الانتخابات البلدية بغزة

فلسطين اليوم

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء 15-8-2023، جاهزيتها لإجراء هذه الانتخابات، في حال إصدار مجلس الوزراء قرارا يحدد موعدها.

وقالت اللجنة في بيان لها: "إنها تتابع باهتمام التطورات المتعلقة بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة".

وأوضحت أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية القانونية للدعوة إليها طبقا لقانون الانتخابات المحلية".

وكان قد أجمع ممثلون عن الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في اجتماع عقد بغزة، أمس الإثنين، على ضرورة إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع، تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، وسط ترحيب فصائلي وشعبي.

وقال المجتمعون في بيانهم الختامي: "اجتمعت الفصائل وممثلون عن المجتمع المدني للتشاور حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، وخلال الاجتماع أكد الحضور على أهمية وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة".

وطالب المجتمعون، الجهات الحكومية بالضفة لأن توعز للجنة الانتخابات المركزية بالإشراف على الانتخابات المحلية في غزة.