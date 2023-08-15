"يديعوت": احتمالية الحرب مع "حزب الله" الأعلى منذ 2006

فلسطين اليوم

كشف وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 15-8-2023، أن هناك تقديرات لدى جيش الاحتلال تشير إلى احتمالية الحرب مع "حزب الله" هي الأعلى منذ عام 2006.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مصادر في الجيش "الإسرائيلي" قولها: "إن احتمالية الحرب مع "حزب الله" هي الأعلى منذ 2006".

وكان قد زعم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الحرب الصهيوني الأسبق، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء 15-8-2023، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، منع عملية عسكرية وصفها بـ"فورية" ضد "حزب الله" على الحدود اللبنانية.

وقال ليبرمان لإذاعة 103FM العبرية: "إن نتنياهو في منعه للعملية العسكرية عمل ضد توصية المستوى الأمني "الإسرائيلي"، الذي أوصى بالعمل فورا وبشكل حازم ضد "حزب الله". بحسب ليبرمان.

من جانبها قالت صحيفة "معاريف" العبرية:60 ضابطا بشعبة الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" أعلنوا تعليق خدمتهم في ظل الأزمة القضائية التي تعصف بالكيان.